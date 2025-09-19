Fuerte suba del dólar

Los principales bancos de la Argentina comenzaron la jornada del viernes con un valor de venta del dólar con subas de más de $20. En el caso del Banco Nación, la moneda estadounidense ya se comercializa a $1515, lo que implica una suba de $20.

Otros bancos privados venden dólares en valores de entre $1515 y $1530. En el caso del banco de Galicia, que en la jornada de ayer tuvo toda la jornada de horario de mercado a su home banking fuera de línea, la cotización es de $1525.

Los dólares financieros, en tanto, iniciaron el día con leves bajas luego de un fuerte aumento del día anterior. El CCL pierde 0,4% y se vende en $1557 y el MEP baja 0,1% y se comercializa en $1534.

Por otra parte, el dólar blue se vende sin modificaciones a $1510 y el dólar cripto cotiza en valores cercanos a los $1540, con variaciones en los distintos exchanges y billeteras electrónicas.