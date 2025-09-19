Nacionales Tendencias

Fuerte suba del dólar

19 septiembre, 2025
Walter Jara

Los principales bancos de la Argentina comenzaron la jornada del viernes con un valor de venta del dólar con subas de más de $20. En el caso del Banco Nación, la moneda estadounidense ya se comercializa a $1515, lo que implica una suba de $20.

Otros bancos privados venden dólares en valores de entre $1515 y $1530. En el caso del banco de Galicia, que en la jornada de ayer tuvo toda la jornada de horario de mercado a su home banking fuera de línea, la cotización es de $1525.

Los dólares financieros, en tanto, iniciaron el día con leves bajas luego de un fuerte aumento del día anterior. El CCL pierde 0,4% y se vende en $1557 y el MEP baja 0,1% y se comercializa en $1534.

Por otra parte, el dólar blue se vende sin modificaciones a $1510 y el dólar cripto cotiza en valores cercanos a los $1540, con variaciones en los distintos exchanges y billeteras electrónicas.

