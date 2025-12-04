Fuerte choque dejó a dos mujeres motociclistas con heridas graves

Este jueves por la mañana, ocurrió un fuerte accidente de tránsito en Las Breñas, que dejó como saldo a dos mujeres con heridas de consideración. El siniestro fue en la intersección de Vedia y Juan Ferrer, en el barrio Hipólito Irigoyen. Hasta allí acudió personal policial, tras ser alertado de un supuesto accidente de tránsito.

Al llegar, los agentes confirmaron la colisión entre un camión Ford Duti 2005, conducido por un hombre de 50 años, empleado de un comercio local, quien resultó ileso; y una motocicleta Appia City Plus 110 cc, en la que se desplazaban dos mujeres que fueron trasladadas de urgencia, antes del arribo de la prevención.

Minutos más tarde, las autoridades lograron identificar a las lesionadas de 33 y 53 años.

De acuerdo con el informe médico elaborado por las profesionales del hospital local, la primera de ellas sufrió una luxación de rodilla; en tanto que la otra ciudadana presentó una fractura expuesta de tobillo derecho, por lo que ambas fueron derivadas al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, para una mejor atención.

En el lugar trabajó personal de División Criminalística de Charata, realizando pericias y registros fotográficos, mientras que Tránsito Municipal se ocupó de regular la circulación vehicular en la zona.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, bajo la intervención de Gabriel Del Balzo, y continúa en proceso para determinar las causas del impacto.