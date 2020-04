Fueron detenidos por evadir el control: tenían marihuana

Villa Angela : Secuestraron la sustancia y la motocicleta. Los sujetos también fueron notificados del incumplimiento al aislamiento social obligatorio.

Ayer por la tarde, en inmediaciones del casco urbano de la ciudad, los policías interceptaron a dos jóvenes en una motocicleta, 100 cilindrada, que trasladaban escondidos en sus partes íntimas un envoltorio con cannabis sativa. Por este motivo los ocupantes del rodado terminaron en la Comisaria local.

Alrededor de las 17:40, los efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela, se encontraban realizando un amplio operativo en distintos puntos de la jurisdicción, con el fin de verificar y controlar el paso vehículos y el registro de personas.

Seguidamente, al estar sobre caminos vecinal distante a unos 3 km. del casco urbano de la ciudad, observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes hicieron caso omiso al control. De esta manera, los efectivos realizaron un seguimiento, siendo demorados a unos kilómetros más adelante.

Ante testigo hábil, verificaron el rodado y detectaron que uno de los jóvenes llevaba en sus partes íntimas, un envoltorio de nylon, que contenía en su interior dos trozos de una sustancia vegetal verde amarronada y la suma de 700 pesos. Asimismo, tras una prueba de campo arrojo 493 gramos de Cannabis Sativa.

Finalmente, secuestraron la sustancia, el dinero, la motocicleta y junto a los dos demorados, siendo dos jóvenes de 18 años, fueron trasladados a la Comisaria local, donde fueron notificados de la “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes”, dispuestos por la Fiscalía Investigaciones Antidrogas Nº1.

Cabe destacar que se instruyeron actuaciones para ambos jóvenes por “Incumplimiento al Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”.

