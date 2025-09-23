Fue a la casa de su vecino y lo encontró sin vida: dejó una nota de despedida

Este lunes por la noche, alrededor de las 21.05, personal policial acudió hasta el Asentamiento Ávalos II de Resistencia, por el presunto suicidio de un hombre. Los efectivos se entrevistaron con un hombre de 33 años, domiciliado en la misma zona, quien empezó a golpear la puerta de su vecino. Al no recibir respuesta, ingresó al interior de la morada y encontró a Edgar Gabriel Silveira, de 33 años, sin vida.

Seguidamente, se constató sobre el suelo el cuerpo del hombre, junto a una soga de polipropileno, cerca de su cabeza. Además, sobre la mesa, se hallaba un cuaderno con una nota de despedida que, según testigos, habría dejado Silveira.

Se aguardaba la presencia del médico policial y se informó a la fiscal de turno, Lilian Irala, quien dispuso que enviaría al ayudante fiscal y al equipo de Gabinete Científico.