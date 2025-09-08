Fue a disfrutar a un bar y le robaron el celular

El denunciante informó que a la madrugada, asistió a un bar ubicado por calle Saavedra a metros de Güemes.

Que al estar en el lugar, personas desconocidas se apropiaron de su telefono celular Samsung S23 Max Plus, color negro, valuado en mas de medio millon de pesos.

De inmediato y con ayuda de la geolocalización del teléfono, supieron que en Villa Prosperidad se podria encontrar el aparato, como asimismo por una fuente tomaron conocimiento que dos sujetos intentaban venderlo en la zona.

Ingresaron al barrio señalado y los caminos, tras una recorrida, lograron dar con estás personas, a los que intentan demorar, pero se dan a la fuga, y en su huida se despojan de una bolsa, conteniendo en su interior el elemento secuestrado.

Fiscal en Turno quien dispuso que se entregue al propietario previa acreditación. De igual forma se continúa con las tareas investigativas a fin dar con los autores.