Frente Gremial Docente invita a colegas y a la sociedad a participar de la caminata docente

Sáenz Peña – Frente Gremial Docente nos habla sobre las problemáticas sobre el inicio de clases 2021.

En contacto con Chaco Noticias, Diego Báez y Adela Miño nos dicen:

“Estamos a diez días de que el docente se presente en las aulas para hacer su trabajo y el Gobierno aun no soluciona dos cuestiones fundamentales, la salarial y recursos para los edificios. Estamos muy mal con las inflaciones. El pago de la clausula gatillo una deuda acumulada. Queremos un sueldo digno. Tenemos a las escuelas en decadencia, inhabitables para recibir a docentes y alumnos. No hay agua. Vienen además otras reivindicaciones mas, como la derogación del decreto 818 que el año pasado la Federación ya ha estado solicitando, lo cual ha perjudicado a docentes suplentes que no pudieron acceder a trabajar; la reglamentación del teletrabajo que apunta a sobrecargar a los docentes; y el congreso docente que debe definir muchas cuestiones a los docenes.” nos cuenta Báez.

Adela Miño, “A nivel provincial el Frente Gremial tiene organizado para mañana una movilización en todas las localidades a partir de las 9:00hs quedando invitados tanto activos como jubilados, que se iniciará en La Plazoleta de avenida 1 hasta Plaza San Martin. Como docentes, queremos iniciar las clases pero no se pueda en estas condiciones, así que quedan también invitada la sociedad como parte de los que necesitan el inicio de clases para sus hijos. Queremos que se haga una propuesta salarial digna para este año. Queremos que sean incrementos en blanco, para que nos solo cobren los docentes activos sino también los jubilados.”

