Frente a la falta de trabajo y oportunidades, miles de argentinos se van del país en busca de un futuro

Las escenas que se ven en el Aeropuerto de Ezeiza son desgarradoras y se asemejan a las vividas tras la crisis de 2001. “Me duele dejar a mis padres, pero no tengo otra salida”, dice una de las jóvenes en diálogo con Telenoche.

El Aeropuerto internacional de Ezeiza se está convirtiendo en la escenografía del arranque del viaje que más duele, del viaje del adiós al país, para siempre, en busca de una vida mejor.

En esta época de pandemia es muy difícil encontrar entre los pasajeros a turistas. La cuarentena en destino, la incertidumbre de no saber si se va a poder volver en la fecha prevista y los altos costos hacen que la gente no viaje, por ahora, por placer. Los que se van lo hacen para emigrar, en muchos casos para escapar de un país que no da oportunidades, que los desborda de problemas y que los expulsa.

Las escenas que se ven en la cola del preembarque son desgarradoras. Padres que abrazan a sus hijos, familias enteras que se llevan hasta el gato, jóvenes que dejan amigos y amores. Se van a empezar de cero en otro lado, en otra cultura. En muchos casos se trata de gente que tenía trabajo y lo perdió, se cansaron de pelear. En otros se ve a jóvenes recién egresados que se van con su título y con sus ilusiones a otro país. Creen que no vale la pena ni siquiera probar acá. La reflexión de uno de ellos me conmovió hasta las lágrimas: “¿Qué es lo peor que te puede pasar afuera? ¿Qué te vaya mal y tener que volver a la Argentina?”. Me lo dijo con la crudeza de quién entiende que vivir en este país es una suerte de castigo, de trampa.

¿Quién se hace cargo de esta realidad? ¿La clase política asume las culpas de esto o mira para otro lado?

Otro de los jóvenes emigrantes, un ingeniero hidráulico que se fue a Barcelona con una oferta de trabajo en Barcelona me contó: “Cuando llegue allá no quiero recibir noticias de la Argentina, mi deseo es juntar algo de dinero y llevar a mis padres”.

Otra pasajera había perdido su puesto de trabajo en Falabella y se cansó de tirar CV sin recibir respuestas: “Me duele dejar a mis padres, pero no tengo otra salida, allá hay futuro, acá no”.

Ezeiza es una foto de la Argentina de hoy, la foto que vimos en el 2001 y que ahora se repite.

