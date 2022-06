For Ever recibe a Maipú

Tras dos derrotas consecutivas, For Ever ira con todo ante el equipo mendocino. 220 efectivos estarán a cargo de la custodia del evento deportivo.

Habrá controles de alcoholemia y de antecedentes en todos los accesos. A los concurrentes se pide asistan con DNI y la entrada en mano para agilizar el ingreso al estadio.

Chaco For Ever cayó en sus últimas presentaciones en las que enfrento a Almagro y Nueva Chicago, en ambos por 1 a 0. Por ello, en la tarde de mañana desde las 15.30, buscara recuperarse de estos traspiés y sumar de a tres para no perder su lugar en la clasificación a los Play Off. Tendrá dos cambios, Trecco por Romero, expulsado en el partido contra el “Torito” de Mataderos y Triverio por Gaggi, que llego a las cinco amarillas.

En tanto Deportivo Maipú de Mendoza navega en la mitad de la tabla y viene de empatar en dos con San Martin de San Juan. De ganar los mendocinos, podrían ingresar por primera vez en lo que va del torneo a la zona de clasificación por el segundo ascenso.

Dispositivo de Seguridad

Unos 220 efectivos estarán al cuidado del espectáculo deportivo. Serán distribuidos en los distintos accesos y dentro del rectángulo de juego, como asimismo en las adyacencias.

Personal de la División Antecedentes, mediante el uso del Sistema SiGeBi, serán los encargados de constatar que no ingrese persona alguna con causas pendientes con la justicia.

Los agentes de la Policía Caminera estarán a cargo de la custodia de ambos equipos en lo que respecta a su llegada a la cancha, como asimismo con los alcoholímetros no permitirán el paso de los simpatizantes que concurran alcoholizados.

Quienes concurran a ver el partido no podrán ingresar con cintos, encendedores, botellas de plásticos o de vidrio, hielo, elementos punzo cortante, termos, mates, rollos de papel, sombrillas o paraguas y cualquier tipo de elemento contundente-.

