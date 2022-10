For Ever enfrentará a Estudiantes

En Caseros, provincia de Buenos Aires

“El Negro” enfrentará a Estudiantes en Caseros, provincia de Buenos Aires este sábado 15, desde las 18.10. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Chaco For Ever partió este jueves a la noche rumbo a Buenos Aires, para enfrentar a Estudiantes en Caseros. El partido por los octavos de final del Torneo Reducido, se dará este sábado 15, desde las 18:10 en el estadio “Ciudad de Caseros” y será transmisión de TyC Sports.

El director técnico, Daniel Cravero dijo en diálogo con Chaco TV que “solo queda agradecer a toda la gente de For Ever. Hace dos años que venimos muy bien. Cambiamos de categoría, ascendimos y estos eran todos los partidos que íbamos a jugar a Santiago o a Córdoba. Esto ya los hemos vivido”. Agregó además que “como le digo a los jugadores: nuestra meta era salvarnos del descenso y lo hicimos; era clasificar y clasificamos; y ahora tenemos que ir con todo”, aseguró el dirigente de El Negro.

Por último, dijo que Estudiantes “es un equipo difícil como todos los partidos, pero este plantel es lo mejor que tenemos”. Y que será “un partido importante y tenemos que jugarlo como siempre jugamos esta clase de partidos, después Dios dirá dónde nos pone”, concluyó.

