Fontana : No pudo huir con las chapas hurtadas

El denunciante informó que se llevaron varias chapas de su casa y sospechaba de quién podría ser, informó a los agentes del Servicio Externo de la Comisaría Segunda quienes rápidamente comenzaron patrullajes investigativos.

Anoche alrededor de las 23 supieron que el sospechado estaría trasladando las chapas por el barrio Puerto Esperanza, se dirigieron al lugar. En una de las calles internas del barrio vieron a dos sujetos transportando los bienes, pero al verlos uno de ellos huyó, otro fue demorado.

En la dependencia policial, el capturado de 29 años fue notificado de su aprehensión a disposición de la Fiscalía en turno, y las chapas fueron devueltas a su dueño.