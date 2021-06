Floyd Mayweather no pudo con Logan Paul: no hubo nocaut y la pelea quedó vacante

El boxeador estadounidense se midió ante el youtuber con reglas especiales. El púgil dominó la contienda sin pasar sobresaltos, pero no logró noquearlo.

Lo que esperaba casi todo el Hard Rock Stadium de Miami no ocurrió: no hubo nocaut, no hubo show, y la pelea mediática entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul quedó vacante.

Así es: no hubo vencedor, ya que por las reglas especiales del combate y al no haber jueces, la pelea solo tenía un ganador si había nocaut en alguno de los ocho rounds.

El púgil de 44 años regresó a los cuadriláteros tras cuatro de ausencia. Dominó la contienda frente al inexperto youtuber de 26, pero no pudo derribarlo. Terminó con la cara limpia y casi sin agitarse, mientras que el joven aguantó pero se lo vio muy cansado en el final, además de recibir algunos golpes.

De haberse definido en tarjetas, sin dudas Floyd Mayweather hubiera resultado amplio ganador. Sin embargo, al no registrarse el esperado nocaut, en buena parte terminó decepcionando a los fans.

Cómo fueron las reglas del combate

Mayweather no podía superar los 73 kilos y Logan los 86 kilos.

8 asaltos de tres minutos.

Portaron guantes de 10 onzas.

No llevaron casco.

No hubo jueces en la pelea.

Sí se permitían nocauts.

No hubo ningún ganador oficial leído.

El árbitro podía detener la pelea cuando crea oportuno.

¿Cuánto se lleva Mayweather?

El ex boxeador fue uno de los deportistas mejores pagos del mundo y nos tiene acostumbrados a sus muestras de ostentación. En esta ocasión, se estima que por la pelea se llevará una suma aproximada de 100 millones de dólares. Al respecto, dijo: “Mi apodo es Money por una razón. Trabajé muy duro durante años y años para llegar a cierto nivel. Creo en trabajar más inteligentemente, no más duro. Entonces, si es algo fácil como ésto (la pelea), un robo a un banco legalizado, tengo que hacerlo”.

