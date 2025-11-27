Finalizó la segunda audiencia para definir las penas del Clan Sena

La segunda audiencia de cesura en la causa que tiene como protagonistas a César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón y Fabiana González, concluyó este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, tras una extensa jornada marcada por resoluciones judiciales y declaraciones testimoniales. El debate, que busca fijar las penas para los seis imputados ya declarados culpables por el jurado popular, continuará este viernes desde las 9 con el último testigo y los alegatos finales.

La jueza técnica Dolly Fernández abrió la jornada resolviendo los planteos que habían sido presentados por las defensas en el día previo. Entre ellos, rechazó los pedidos de junta médica solicitados por los abogados del Clan Sena, quienes pretendían incorporar nuevos estudios clínicos con el objetivo de plantear una futura prisión domiciliaria para sus asistidos una vez fijada la pena. La magistrada fue categórica al señalar que la instancia de cesura tiene un único fin: determinar la pena, y que no corresponde discutir en este tramo cuestiones vinculadas a inimputabilidad ni regímenes de detención.

La postura fue acompañada por la fiscalía, que subrayó que esta etapa del proceso penal no admite desvíos hacia evaluaciones médicas extraordinarias ni debates ajenos al cálculo de la condena.

Superadas las cuestiones preliminares, Fernández dio paso a la declaración de los testigos de carácter ofrecidos por las defensas. En total, declararon Norma Silvestre, Claudia Obregón, Zunilda Lemo, Cecilia Rosana Lemo, Hugo Dellamea y Alfredo Aguirre. Las declaraciones buscaban aportar elementos sobre los colaboradores del Clan Sena y su entorno familiar.

En ese marco, el viernes pasadas las 9 se dará inicio a una nueva audiencia para resolver la fijación de las penas que recibirán los cinco condenados por el jurado popular el pasado 15 de noviembre.