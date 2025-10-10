Fin de semana largo en el Chaco: qué dice el pronóstico

Se viene un fin de semana largo con tiempo bueno y cálido para este viernes y sábado, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad y progresivo ascenso de temperatura, y un marcado cambio para el domingo, por el ingreso de un frente del sur que provocará tormentas -algunas fuertes- y descenso de los valores térmicos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En detalle, para este viernes se prevé cielo despejado a algo nublado, y vientos leves del noreste, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 30.

Asimismo, para el sábado se espera cielo mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, y desmejorando hacia la noche con chaparrones, y vientos leves del noreste rotando al norte. La temperatura oscilará entre 19 grados de mínima y 34 de máxima.

En tanto, para el domingo se pronostica un cambio de tiempo, por el ingreso de un frente del sur que provocará lluvias y tormentas -algunas fuertes-, con un sensible descenso de temperatura: mínima de 20 grados y una máxima de 26.