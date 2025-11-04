Filtran la contundente frase que Marcelo Tinelli le habría dicho a su hija Juana tras el duro posteo

En una nota con Intrusos (América TV), Soledad Aquino —mamá de Micaela y Candelaria Tinelli— dejó en claro que no le cree a la joven. “Pienso que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”, señaló.

Y hasta dio detalles de cómo se sucedieron las cosas y de su vínculo con el conductor. “Si fuese tan grave el tema, Marcelo no se hubiese ido a Punta del Este. Yo estoy participando en el reality, el jueves había un almuerzo programado y se suspendió por el tema de Juanita”, indicó.

Fue entonces que Rodrigo Lussich comentó: “A mí lo que me cuentan es que el escándalo se suscitó entre el miércoles y el jueves grabando el reality, en el cual Juana ya no participa porque se bajó. Ella vino con todo el tema de la amenaza, se armó un escándalo impresionante, se suspendió la grabación y Tinelli le dijo ‘tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’”.

“Estaba yo ahí”, reafirmó Aquino, que cuestionó las formas y la exposición del tema. A lo que el conductor agregó: “Alguien de la familia dijo ‘lo quiso joder a Marcelo de caprichosa. No le creen. Y además ella no quiso entregar el celular’”.

Finalmente, Aquino volvió a reafirmar y sentenció: “Me parece desagradable la manera. Esto se habla internamente, me parece una falta de respeto”.

Qué dijo Soledad Aquino sobre Paula Robles y Juanita Tinelli

«Parece que fuera una madre ausente pero la verdad yo no tengo idea de nada la verdad. En temas de plata no me meto, no me importa», manifestó Aquino durante la entrevista con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, dejando en claro que no se involucra en cuestiones económicas.

Al hablar sobre el contenido del mensaje que generó revuelo en redes, Aquino fue contundente: «Alguien que arma tanto bardo no está bien, no corresponde exponer a sus hermanas que tanto la aman, no está bien, no está bueno».

«Yo nunca fui quilombera ni armé bardo con nadie. Lo único que me importa es que mis hijas estén bien y sanas. Si mis hijas Micaela o Candelaria hubieran hecho un quilombo así las cago a pedos. Les diría: ‘¿están locas?’», sumó.

Cuando le preguntaron si creía en lo que Juana relató en su publicación, Soledad no dudó en dar su opinión: «Tengo familia y tengo moral, por eso me da bronca, ¿cómo se puede exponer una chiquita tan joven? No tiene como sustento. Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, para mí no existió».

Además, Aquino reveló que la grabación del reality familiar se vio afectada por el conflicto: «El jueves estábamos por grabar para el reality pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta».

Por último, también apuntó contra Paula Robles, madre de Juana, al recordar cómo fue el inicio del vínculo entre ambas tras la separación con Tinelli: «Perdonar es divino, soy católica pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella pero no es de mi estima».