Fernández, tras la suba del riesgo país: “Se va a ir ordenando paulatinamente”

En el cierre de la Cumbre de las Américas, el Presidente reveló que habló con Bolsonaro y Trudeau sobre la inflación mundial y aseguró que no evalúa ningún recorte en el gasto en materia social.

En medio del cierre de la Cumbre de las Américas, Alberto Fernández reveló que mantiene comunicaciones con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, para analizar la situación de los mercados locales e internacionales que derivaron en una suba del riesgo país y fuerte caída de los bonos argentinos.

En conferencia de prensa con medios argentinos, el mandatario hizo mención de la revisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) del primer trimestre, y aseguró que no evalúa ningún recorte en el gasto en materia social.

“La ironía es que la Argentina crece de una forma muy llamativa, y el crecimiento demanda dólares para los insumos. A pesar de que las exportaciones crecen mucho por momentos se vuelve insuficiente para la cantidad de dólares que reclaman los que producen en la industria. Temas que iremos corrigiendo”, declaró.

Por otra parte, el jefe de Estado resaltó que el FMI se manifestó en favor de recalibrar el programa acordado por el impacto de la inflación en los alimentos en todo el mundo, y reveló que, en diálogo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le dedicó “un rato largo al tema”, al igual que durante el cruce su par brasilero Jair Bolsonaro. “Es un tema de preocupación mundial”, expresó.

Por último, tras el alza del riesgo país, Fernández sostuvo que tanto Guzmán como Pesce le anticiparon que “era algo que podía ocurrir” dado que, en esta época, las empresas se desprenden de títulos para cumplir con obligaciones.

“Creo que las cosas se van a ir ordenando paulatinamente”, prometió el mandatario, y concluyó: “Seguimos de cerca el tema para monitorearlo e intervenir de ser necesario. No hay mucho más que eso”.

Fuente: NA.

