Fernández afirmó que su objetivo “es que los argentinos tengan trabajo digno”

“El Gobierno anterior les decía a los trabajadores que se hagan emprendedores y que repartieran pizzas. Mi objetivo es que los argentinos tengan trabajo digno”, dijo el Presidente al inaugurar una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti, la obra pública número 2838 realizada por el Gobierno nacional en todo el país. El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que en su gestión “sólo cumple con la obligación constitucional de mejorarle la vida a todos los argentinos desde una perspectiva federal”, al inaugurar una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti en el partido bonaerense de José C. Paz, donde seanunció la finalización de las primeras 2.838 obras públicas realizadas por el Gobierno nacional en todo el país.

“A mí no me tienen que agradecer nada, sólo cumplo con mi deber”, dijo Fernández, quien se manifestó “orgulloso” por haber concluido esa cantidad de obras, para “mejorar la vida de todos ustedes y no de unos pocos”, y lo contrastó con el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, quien “anda explicando lo que debo hacer”, pero “cerró 23.000 pymes y destruyó dos millones de puestos de trabajo”.En una fuerte crítica al gobierno anterior, Fernández sostuvo que “lo único que nos frustró a los argentinos, es ese presidente que tuvimos y que se llamó Mauricio Macri” y pidió que “ahora disfrutemos que la Argentina es otra, se pone de pie, tiene futuro y tiene un horizonte y esta vez el horizonte no nos lo van a tapar como quisieron hacer otras veces”.

Durante el acto, al que asistieron el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Mario Ishii, Fernández señaló que la financiación de las obras del hospital se llevó a cabo “con recursos del Estado nacional”, porque “es un derecho que tienen todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires a tener la mejor atención sanitaria”.

