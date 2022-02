Federación SITECH y AJUDOCH juntan firmas para rechazar la propuesta del Gobierno: “Consideramos que el Gobierno nos toma el pelo”

Sáenz Peña – Diego Báez de Federación SITECH hace referencia y se niega rotundamente a la propuesta por parte del Gobierno: “No hemos obtenido respuesta a ninguno de los puntos establecidos por Federación SITECH, tratando primero por la devolución de los días de paros descontados el año pasado, la cláusula gatillo que para nosotros es un derecho adquirido que para este Gobierno mediante una estrategia estriladla pretende poner y sacar de la mesa para negociaciones entonces no sirve. Consideramos que el Gobierno nos toma el pelo”.

“Hoy nos enteramos que después de 27 años hubo un aumento miserable en el ítem de escolaridad. Este año nosotros planteamos sobre poder recuperar el poder adquisitivo, lo que ellos traen es el 42% de piso lo que nos parece un engaño porque sabemos que la inflación superará ampliamente; el 15% para marzo que sabemos que el 12% será inflación; 200 puntos en septiembre que no llega a los $1000 para el bolsillo del docente; recuperar luego de una pérdida del 66% del poder adquisitivo, solo el 4% nos parece algo muy mezquino.”, añadió.

“El sindicato directamente no consulto a las bases en esta oportunidad porque consideró algo que no se debe poner en consideración. El Gobierno se cerró en la negociación y nosotros hemos decidido no pasar a firmar directamente y todos estos puntos ya están planteados. Confirmamos que habrá paro y movilización a nivel provincial para el día miércoles que inicia las clases. El ministro de Economía dijo que le llevemos los números, porque era imposible que a los docentes se le adeude el 66%.”, detalló.

“Entonces les llevamos los números donde se corrobora la pérdida del 66%. Veremos quien tiene razón. Este miércoles 2 no se iniciará las clases para Federación SITECH, los docentes invitados para esta movilización y al paro docente, para ver si tiene razón el Gobierno con sus sindicatos oficialistas.”, agregó.

Expresó Mónica Pernice: “La postura de AJUDOCH es rechazar este acuerdo por ser algo insuficiente y algo por debajo del PISO de la paritaria nacional el cual es de 45% más revisión y a nosotros nos ofrecen un 42%, luego también ofrecen un 21% para marzo y a nosotros un 15%, o sea estamos bastante lejos del PISO, siendo Chaco una de las provincias la cuarta en el orden, que recibe la mayor coparticipación, entonces nos parece haber ningún esfuerzo.”

“Los anuncios del Gobernador respecto a la ayuda escolar en un 256% es una miseria en plata, porque habla en porcentajes cuando le conviene, pero uno tiene que saber que no es lo mismo sacar un 20% de $10.000 que un 20% de $100.000, por ejemplo. Cuando ellos se aumentan un 70% como se anunció es sobre sueldos mucho más altos que el del docente, entonces, si, la ayuda escolar aumentará un 256%, ósea de $700 a $2500. Díganme los padres cuántas cosas serán posible comprar con ese momento.”, aclaró.

“Nosotros no rechazamos porque si, sino porque nos ofrecen algo muy por debajo del PISO. Por eso esta tarde estaremos a partir de las 19:30hs estaremos en la 33 y 20 para juntar firmas por este rechazo y luego publicar para enviar a los representantes de sindicatos para demostrar que hay muchos que no están de acuerdo con respecto a estas propuestas.”, añadió.

“La movilización tiene secuencia provincial, en todos los puntos de la provincia se encuentra SITECH, entonces es necesario estar en las plazas principales o en el caso de Resistencia que estará frente a casa de Gobierno. Es necesario llevar adelante esta lucha entre todos. Primera concentración a las 9 de la mañana en Plaza San Martin el día miércoles.”, finalizó.

