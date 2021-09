FEDERACIÓN SITECH RATIFICA LA JORNADA PROVINCIAL DE PROTESTA PARA EL JUEVES 16

Federación SITECH ratifica la convocatoria a la Jornada Provincial de Protesta para el próximo jueves 16 de septiembre e insta a la docencia a movilizarse en cada localidad en contra turno, para que el Gobernador, quien el pasado domingo manifestó haber recibido el mensaje, convoque de manera urgente al diálogo y dé soluciones a las demandas del sector

Claramente las PASO del pasado 12 de septiembre ha sido un fuerte llamado de atención a toda la casta gobernante, y en este sentido, el conflicto docente no puede seguir siendo negado por el Gobernador, es necesario revertir la política de ensañamiento y represiva con la que ha tratado a toda la docencia, cuando con absoluta soberbia utilizó los descuentos como mecanismo disciplinador para romper la lucha de todo un sector de trabajadores que reclama con justicia el pago de la deuda 2020 producto del incumplimiento de la cláusula gatillo.

No caben dudas que la docencia ha sido brutalmente castigada en términos salariales, llevando a que la mayoría de los trabajadores de la educación nos encontremos por debajo de la línea de la pobreza e incluso de la indigencia y, efectivamente, no se puede seguir tapando el sol con el dedo. El Ejecutivo debe dar soluciones y estas deben ser urgentes, pero no por un interés netamente electoralistas, sino porque como Gobernador de la provincia debe dar respuestas a las demandas sociales, y los docentes, pese al ninguneo constante con el que nos han tratado, somos parte de esta provincia, parte indiscutiblemente fundamental en tanto formadores de las futuras generaciones.

Este 16 de septiembre, fecha en que se conmemora la trágica noche de los lápices, debe invitarnos a reflexionar; poner activa nuestra memoria y con la misma fuerza que aquellos jóvenes estudiantes en medio de la más sangrientas de las dictaduras eligieron el camino de la lucha, la resistencia y la protesta; salir nosotros -los docentes- empoderados y en democracia a ocupar las calles y pedir urgente convocatoria al diálogo y al mismo tiempo, y a viva voz, gritar muy fuerte por cada uno de estos jóvenes estudiantes ¡Presentes, ahora y siempre!

