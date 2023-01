Federación Sitech: “Convocamos a la docencia a estar atenta al desarrollo de la Comisión de Política Salarial”

Federación SITECH, ante los anuncios del Gobernador Jorge Capitanich, sobre el pago de la cláusula gatillo del último trimestre, expresa su disconformidad en cuanto al cambio de metodología ya que la misma se calculó sumando los índices mensuales sin tener en cuenta que la misma debe ser acumulativa y por lo tanto corresponde el pago de 17,29 % y no como otorgó un 16,3 %, por lo que en la paritaria de febrero este sindicato reclamará la corrección inmediata del cálculo del trimestre para que sea liquidado en forma inmediata .

Al mismo tiempo este sindicato en la paritaria de este año, seguirá reclamando la deuda histórica del gobierno justicialista de Peppo- Capitanich que rondaría en un 60 % de pérdida del poder adquisitivo.

Si bien reivindicamos como una herramienta importante la cláusula gatillo para no seguir perdiendo contra la inflación, la aplicación de la misma sin recuperar poder adquisitivo trae como resultado que continúe la situación de pobreza del sector docente.

Similar al año pasado unos de los temas que no puede dejar pasar como ejercicio vencido es la devolución de haberes descontados en forma masiva y brutal ante el hecho de reclamar por mejorar el sueldo docente y que hasta el propio gobierno reconoce que está degradado, por lo que la devolución de los descuentos no solo es una condición para entablar un verdadero diálogo, sino que es un acto de absoluta justicia.

No menor importancia tiene la discusión sobre condiciones de trabajo y es allí donde cobra relevancia la continuidad del Congreso Pedagógico Docente establecido por ley y que hoy el gobierno está incumpliendo pese a que se jactan de ser respetuosos de las leyes y más contradictorio aún ya que fue el propio Capitanich quien impulsó la aprobación por ley de dicho congreso.

Este congreso, no cabe duda, eliminará como negocio millonario el dictado de postítulos y solucionaría el hecho de haber desvirtuado el orden de mérito para obtener cargos y horas cátedras por la política del Ministerio de Educación de hacer negocios con dirigentes amigos. También daría solución a la convocatoria a concursos del nivel Superior y Medio ya que claramente es un problema que debe ser debatido y consensuado por la propia docencia.

Convocamos a la docencia a estar atenta al desarrollo de la Comisión de Política Salarial que debe convocarse cuanto antes, a los fines de debatir el resultado de la misma para decidir sobre el inicio de clases.

Comunicado de Federación Sitech.-

