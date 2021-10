Federación Sitech convoca a una medida de fuerza para este miércoles 20 de octubre

Federación Sitech convoca a una medida de fuerza para este miércoles 20. Según manifestaron, la convocatoria se da “ante la negativa de tratar la devolución de descuentos por días de paro”.

En esa línea, el gremio señaló que “ante la convocatoria a Mesa Técnica para el día de la fecha -que no es otra cosa que la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo- planteó la necesidad de tratar sobre tabla como tema prioritario la devolución de los haberes descontados por día de paro, cuestión esta que fue rechazada por el Ministerio y el resto de los gremios presentes”.

Aclararon, además que “lo propuesto por este sindicato está contemplado en el Estatuto del Docente en su artículo 47 sobre la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, en el que establece que por simple mayoría se puede incorporar sobre tabla temas al orden del día, por lo que claramente se deduce que faltó voluntad por parte del Ministerio y del resto de los gremios presentes”.

el Secretario General de Federación SITECH expresó en dicha reunión “que es impostergable; necesario y de urgencia el tratamiento sobre tabla de la devolución de los haberes descontados por días de paro ya que la recomposición ofrecida por el Gobierno, de no hacerse concreta la devolución, la terminan financiando los propios docentes”.

A su vez, expresó que daba por hecho la incorporación en el temario sobre tabla el tema en cuestión y ante esto “el ministro expresó que no estaba preparado para el tratamiento del mismo por lo que ante ese planteo se lo refuto diciendo que ‘esto no es una cuestión técnica, sino que se trata de una decisión política’, sin embargo lo que más sorprendió es que los propios sindicatos que estaban presentes expresaron que si bien están en desacuerdo con los descuentos, no era el momento ni la oportunidad para que la Comisión de Política Salarial fije postura para que se haga efectiva la devolución”.