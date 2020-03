Fede Bal reveló que tiene cáncer de intestino

Hace unos días, Fede Bal informó a través de sus redes sociales que estaba esperando el resultado de los estudios sobre los pólipos que le habían extirpado. Aunque adivritó que cerraría sus cuentas, este lunes las volvió a utilizar para dar un conmovedor mensaje.

El hijo de Carmen Barbieri tiene cáncer de intestino. “Me encontraron un tumor maligno”, resumió el actor en un video que dura seis minutos, en el que se refiere a su estado de salud y qué le dijeron los médicos.

“Hace pocos días me hice un estudio, una colonoscopia y una endoscopia que salió mal. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino”, expresó el ex participante del Bailando.

El protagonista de Mentiras Inteligentes reveló que en su entorno íntimo conoce su diagnóstico. “Soy un tipo fuerte, pero necesito rodearme de gente que me quiera, de mis amistades y de mi familia”: Además, confirmó que comenzará el tratamiento en poco tiempo, con quimioterapia, rayos y pastillas durante seis semanas.

