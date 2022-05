Fanático de Rodrigo De Paul: lo tiene tatuado y ploteó su auto con el jugador

El mediocampista de la Selección nacional twitteó un sentido mensaje al conocer la historia de Marcos.

Marcos Cedarcjes, un joven de Bahía Blanca, que es hincha fanático de Rodrigo De Paul. En las últimas horas, su historia salió a la luz, llegó a los oídos del mediocampista del Atlético Madrid que le envió un mensaje a través de sus redes sociales.

El fanatismo de Marcos por Rodrigo De Paul comenzó cuando el mediocampista fue a jugar al Udinese de Italia, ciudad en la que nacieron sus abuelos, y se agigantó con su el presente de la Scaloneta.

El joven oriundo de Adrogué pero que actualmente reside en Bahía Blanca, tiene toda su espalda tatuada con “distintos momentos vividos” del jugador tanto en el Udinese como en la Selección. “Es una forma de rendirle homenaje a todas las alegrías que me brindó este tiempo”, comentó Marcos en Telefe Noticias.

“El fanatismo se amplificó por la relevancia futbolística que tuvo en la Selección que lo llevó a ganar la Copa América, sumado a que un club de la talla del Atlético del Cholo Simeone lo haya querido, para mí es un valor enorme”, agregó.

Pero esto no queda solo en un par de tatuajes, Marcos se pases por Bahía Blanca con un Renault Clio ploteado con fotos de cuando De Paul jugaba en Udinese y una imagen besando la Copa América.

“Cuando la gente lo ve no lo puede creer. Algunos ya no lo identifican como un Clio, sino como la ‘Depaulneta’”, expresó el hincha. y agregó que De Paul le respondió un mensaje por Instagram.

En este contexto, Marcos contó que le envió un mensaje de Instagram fotos del auto y de sus tatuajes, y señaló: “Él sabe de mi porque le escribí varias veces. Un sábado a las 8 de la mañana me respondió por Instagram ‘vos estás loco, mirá lo que hiciste’. No me olvido más”.

Al salir la nota de Marcos en un medios nacional, Rodrigo de Paul compartió su historia en su cuenta oficial de Twitter y le dedicó un sentido mensaje: “Qué locura. Gracias por tanto cariño”.

