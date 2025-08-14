Familiares de un hombre asesinado en 2013 temen que el crimen quede impune

Este jueves, familiares de Teodoro Koval expresaron su malestar ante la falta de resolución del crimen del hombre de 63 años, quien fue decapitado en su vivienda, en Hermoso Campo, en el año 2013. Luego de una investigación judicial, por el hecho se detuvo a un joven de 29 años, sobrino de la víctima. El mismo, tiempo después fue absuelto.

Según contó su hija Romina Koval a DataChaco , el caso continúa en la Justicia sin condena y podría quedar en la nada.

«Hace 13 años mi papá fue encontrado muerto en un campo. La causa de su muerte fue homicidio. Hasta el día de hoy no se pudo resolver», expresó.

Asimismo, indicó que el expediente se encuentra en Charata, en la Fiscalia N°3, a cargo de la doctora Rafart Anton. «Ella, estos últimos días, presentó un escrito diciendo que las pruebas no eran suficientes para imputar a una persona. Mi prima Roxana Koval hizo una denuncia pública y, a la vez hizo, una denuncia en la fiscalía acusando a una persona que dice que cometió el crimen. Sin embargo, según la fiscal, no tiene relación con la causa», detalló.

Por otro lado, desde su parte pidieron diferentes testimoniales que puedan ayudar a la investigación, pero la fiscal no hizo llegar en tiempo y forma la notificación.

«Si sigue así el caso va a quedar sin resolver e impune. La verdad ya no sabemos que más hacer», sostuvo.