Falleció un árbitro de la Liga Chaqueña mientras entrenaba

Este martes, en horas de la tarde, Julio Iván Ojeda, de 30 años, perdió la vida mientras entrenaba en el Polideportivo Jaime Zapata, de la capital chaqueña.

El joven árbitro de la Liga Chaqueña de Fútbol realizaba su rutina de ejercicios cuando sufrió una descompensación en el predio. Si bien, se intentó reanimarlo, ingresó sin signos vitales al Hospital Perrando.

Tras la triste noticia, la organización de la casa madre del fútbol de Resistencia y alrededores, decidió suspender todas las actividades de la competencia.

Se trata de la segunda pérdida de un árbitro en actividad en el fútbol chaqueño, ya que meses atrás, la liga capitalina sufrió también el fallecimiento de Fernando Brillada.