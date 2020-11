Falleció el Aguará Guazú que apareció frente al Shopping Sarmiento en Resistencia

El aguará guazú que apareció afuera del Shopping Sarmiento el pasado 2 de octubre, fue hallado muerto en el Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña, donde se encontraba en resguardo.

Así lo confirmó hoy el director del Complejo Ecológico, Jorge García. El animal fue encontrado sin vida el sábado pasado, cuando personal que lo cuidaba fue a llevarle comida.

“Lamentablemente después de haber sorteado con éxito la cirugía y haciendo un post operatorio muy interesante, de manera súbita el sábado, después de desayunar correctamente, falleció”, señaló García.

García comentó que ya tuvieron en años anteriores el caso de otro Agaura Guazú que fue rescatado herido con mordeduras de perro y quebraduras que se recuperó y cuando lo iban a soltar murió súbitamente.

”Nos ha pasado de estar muy tristes por la pérdida de un animal, pero en este caso en particular tenemos dos o tres cosas que nos deja, primero este animal sufrió mucho el asedio, los tilingos que lo asediaron en Resistencia sacándose fotos, y que ahora sabemos que estaba súper dolorido porque de la cirugía surgió que le sacaron tres gusanos enormes que le habían devorado el riñón y que no había ninguna posibilidad de que ese animal pudiera tener un futuro si no se hacia esa cirugía, que además de no hacerla el animal a lo menor vivía este tiempo pero iba morir a sufrir muriendo, comido por dentro”, aseguró.

