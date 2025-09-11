Fabiana Maguna de SIDIUNCAUS se refirió al Veto del Financiamiento Universitario

Sáenz Peña – Fabiana Maguna, secretaria general de Sidiuncaus detalla a ChacoNoticias sobre el paro y marcha universitaria nacional: “Nuevamente estamos ante esta situación que nos impacta haciéndonos pensar en nuestra democracia, que nuestros antecesores han peleado para conseguirla, y esta situación de vetos de leyes que, si bien no son ilegales, están dentro de un marco jurídico, vemos que se convierte en «un pan de todos los días».”

“Esos vetos cuando uno lee la historia, existen cuando hay un riesgo grande para la población, pero acá la situación es inversa. Las leyes que se vetan, como ser la del financiamiento universitario, muestra que se veta las paritarias, la mesa salarial. No estamos de acuerdo con los montos que el Gobierno brinda respecto a los salarios docentes, y eso se debe resolver con un debate de por medio, lo que denominamos paritarias.”

”Llama poderosamente la atención que el Gobierno haya llegado hasta hoy, porque si bien la Argentina pidió un cambio, una cosa distinta para gobernar, pero resulta que ahora están los vetos al financiamiento universitario, la parte pediátrica con el Garraham, etcétera. Una situación que cuando leemos y debatimos nos empieza a preocupar en demasía por el peligro que vemos que corre la democracia.”

”Ante el veto sucedido ayer por la tarde, se hará mañana una medida de fuerza, estaremos entregando información a docentes, alumnos buscado que no sean afectados dejándolos sin clase, lo que en realidad tampoco le importa al Gobierno. Se tuvo paciencia durante bastante tiempo, se está preparando una marcha nacional para que el gobierno vea.”