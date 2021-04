Fabiana Maguna de SIDIUNCAUS se refiere a la situación salarial actual de docentes universitarios y sobre el posible regreso de clases presenciales esenciales

Sáenz Peña – Profesora Fabiana Maguna, secretaria general de sidiuncaus, nos habla sobre la situación salarial docente a nivel universitario y sobre el posible regreso de clases presenciales.

Reunida con Chaco Noticias, la Docente Fabiana Maguna nos cuenta:

“Efectivamente, los distintos sindicatos que representamos a los docentes universitarios y pre universitarios, hemos llevado este lunes una protesta por la falta y demora de una convocatoria a paritarias nacionales, no habiendo una propuesta acorde a la situación económica a vive el país sobre los salarios docentes. Nos hemos puesto a las espaldas la educación, todos los docentes universitarios, poniendo nuestro internet, nuestras herramientas, que hasta el momento mantenemos el sistema universitario con el dictado de clases dentro del método remoto, por el uso de computadoras, sin presencialidad, y aun todo eso no se refleja en los salarios docentes. Se esta teniendo una reunion de paritarias a nivel nacional por medio de representantes de la Federación de Conau y mañana se tendrá nuevamente una reunion para conocer la propuesta del Gobierno y ver si es aceptable o no. La ultima propuesta no lo fue, ya que trataba de cobrar el aumento recién en mayo del año 2022, quedando ahora vulnerables para combatir la inflación actual.”

“Estamos analizando la situación de reactivar algunas clases presenciales, queremos decidir bien que actividades académicas reclaman presencia en la institución, abriendo esto la posibilidad de activar clases presenciales esenciales llevando a cabo, claro, todo tipo de protocolo. La institución contará con equipos de desinfección para brindar protección a docentes y alumnos, por ejemplo. Mantener la distancia estando todos presentes no será posible, por la cantidad de integrantes que requieren participar de la presencialidad se aplicará un método de enseñanza presencial de grupos mixtos.”

“Envíanos nuestro saludo y un gran abrazo, sobre todo a todos los trabajadores del área de la Educación y del área Universitaria a nivel país, para este día del Trabajador. A pesar de estar viviendo esta situación que nunca la imaginamos pasar y que además desgasta mucho la labor de cada trabajador, cabe destacar que cada uno mantiene, defiende y sigue adelante con la bandera de su trabajo. Un gran saludo a todos.”

