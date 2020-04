Extrañas nubes en el cielo causa asombro en los saenzpeñenses

El fenómeno climático se pudo apreciar hoy en la localidad de Sáenz Peña.

Las redes sociales se colmaron de fotos y publicaciones, con gran curiosidad, preguntando qué sucede, primero la Pandemia de Coronavirus en el mundo, después sonidos de trompetas en el cielo y ahora esto.

Explicaciones de especialistas en el tema

La comunicadora meteorológica Cindy Fernández, explicó las razones del fenómeno que se conoce como “ondas de gravedad” y se generó a raíz de que el “frente frío avanza hacia el norte del país, perturba el aire y forma pequeñas ondas en el aire.”

“Esto ocurre todo el tiempo en la atmósfera, pero a veces ocurren en condiciones muy particulares donde las nubes se forman justo en las crestas de las ondas. Y por eso se ven como calles de nubes”, explicó

Otros más supersticiosos, creen que son señales divinas o quienes creen que es chemtrails (estela química)

La palabra inglesa chemtrail proviene de la abreviación de las voces inglesas Chemical y trail, las cuales se traducen literalmente al español como estela química y algunas personas afirman que forman parte de un plan secreto que pretende modificar el clima, provocar enfermedades, controlar la natalidad o directamente acabar con la humanidad.

No obstante quién se refiere a los chemtrails, lo está haciendo a las estelas dejadas por los aviones, por usar del mismo modo un término inglés, lo que denominaríamos como un contrail o nube de condensación que no son más que nubes lineales producidas por el escape del motor de un avión o por cambios en la presión del aire, por lo general a altitudes de crucero de varios kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

