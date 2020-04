Extienden hasta el 29 de abril la fecha de prioridad para que se coloquen la vacuna antigripal

Según las cifras del Ministerio de Salud Pública del Chaco, ya se aplicaron un total de 78.000 de vacunas.

La fecha se extendió, en medio de la cuarentena obligatoria, con la idea de priorizar a las personas de riesgo en la campaña de vacunación antigripal para influenza y neumonía por neumococo.

Asimismo, a partir del 30 de abril podrán incorporarse los siguientes grupos de riesgo: personas de entre 2 y 64 años -con la correspondiente indicación médica- con enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (personas con VIH, pacientes que reciben tratamiento con corticoides a altas dosis), pacientes oncohematológicos y trasplantados, otros (personas con obesidad, diabetes, insuficiencia renal, retraso madurativo).

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-