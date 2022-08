Extienden el plazo de inscripción a los subsidios a la energía eléctrica

Los aumentos de luz y gas solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al RASE, en tanto los niveles 2 (ingresos medios) y 3 (menores ingresos) no tendrán ninguna modificación respecto de la tarifa que estaban abonando.

La Secretaría de Energía extendió a partir de hoy el plazo del proceso de inscripción para acceder a los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural

Si bien la inscripción al Registro de Accesos a los Subsidios a la Energía (RASE) tenía como fecha de cierre anoche, Energía resolvió que “desde el 1 de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas aquellas personas que aún no se hayan inscripto, independientemente del número de DNI”.

Por otra parte, los nuevos cuadros tarifarios para ambos servicios, establecidos a partir de este mes, comenzarán a regir una vez se hayan publicado las respectivas resoluciones en el Boletín Oficial, lo cual se espera que suceda en los próximos días.

Los aumentos de luz y gas solamente serán aplicados a los usuarios del nivel 1, de mayores ingresos, y a aquellos que no hayan completado el formulario de inscripción al RASE, en tanto los niveles 2 (ingresos medios) y 3 (menores ingresos) no tendrán ninguna modificación respecto de la tarifa que estaban abonando.

Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa plena (sin subsidios) de manera gradual en un proceso que culminará a fin de año y que se reflejará en un incremento promedio de $ 1.200 mensuales a partir de setiembre hasta completar unos $ 3.500 desde enero de 2023.

Fuente: Télam

