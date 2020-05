Extensión de la cuarentena: Bruno Cipolini anunció nuevas medidas para Sáenz Peña

En la mañana del jueves el intendente Bruno Cipolini dio anunció las nuevas medidas que regirán a partir de ahora en Sáenz Peña en el marco de la tercera etapa de la cuarentena.

En tal sentido comentó que la ciudad presenta un nivel de riesgo amarillo (critico leve), es decir, no cuenta con casos activos pero por la alta circulación de personas y su densidad poblacional se encuentra expuesta a posibles propagaciones. “Por eso es necesario que sigamos tomando medidas preventivas al respecto”, dijo.

El Municipio adhiere a las medidas anunciadas por el Gobierno provincial a través del decreto 540/2020, con restricciones y diferenciado por rubros.

Se habilitarán actividades comerciales no esenciales:

● En casas de venta de artículos de deportes, indumentarias, calzados, podrá ingresar hasta 1 cliente por vez con turnos preestablecidos. Se solicita al comerciante de estos rubros que continúe promoviendo la venta online con entrega puerta a puerta.

● Ferretería, pinturería, casa de repuestos, artículos de limpieza, venta de lubricantes y autopartes, atención con mostrador en la puerta. Queda estrictamente prohibido el acceso de clientes dentro del local.

● Corralones, iluminación, cerámicas, sanitarios y aberturas, pueden ingresar hasta tres clientes a la vez.

● Bazares, jugueterías, regalerías, también pueden ingresar hasta tres personas por vez.

● peluquería y barbería, podrán funcionar bajo el sistema de turnos, UN CLIENTE POR PELUQUERO O BARBERO que posea cada local.

● En todos los casos mencionados anteriormente, deben garantizarse las medidas sanitarias y generales de distanciamiento social, quedando expresamente prohibida la concentración de personas. Debiendo garantizarse el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes, buenas prácticas de higiene. Tanto el personal como los clientes deben contar con tapa boca y antiparras o PROTECTOR FACIAL completo. Los propietarios de comercios deben proveer alcohol en gel, lavandina y guantes para el personal.

● Se habilitarán obras privadas, preferentemente deshabitadas, con la cantidad de albañiles reducidos según la envergadura de la obra. La cantidad lo va a determinar la Secretaria de Obras Públicas.

● En los hoteles, sólo se permitirá la ocupación del cincuenta por ciento (50%) de la capacidad residencial o unidad de alojamiento, debiendo garantizarse ese espacio por piso y por habitación, cumpliendo y garantizando los protocolos de bioseguridad vigentes.

● Por decreto N° 540/20 del Gobierno Provincial se estableció que continuarán suspendidas: el dictado de clases presenciales en todos los niveles; la realización de eventos públicos y privados, sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas. Centros comerciales, cines, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

● No se habilitan las salidas recreativas por el momento, dado que aún no están dadas las condiciones epidemiológicas y sanitarias que garanticen la salud de los vecinos.

“Al igual que todas las ciudades más grandes del país, no queremos apresurarnos en flexibilizar las restricciones a la circulación. Hay un esfuerzo de los sáenzpeñenses que es agradecido y que debe sostenerse para que valga la pena. Estamos evitando así que se reviertan los resultados sanitarios obtenidos al día de hoy”, sostuvo.

Controles en accesos:

En cuanto a los accesos de la ciudad, el Intendente manifestó que no se permitirá el arribo, tránsito o transporte de personas provenientes de localidades críticas como: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Bermejo, Las Palmas, Isla del Cerrito, Puerto Vilelas.

● Desde la semana que viene se traslada el acceso de calle 12 y ruta 16, a calle 14 y colectora norte del barrio Lamadrid. Todo aquel que provenga de otra localidad y cumplan con los requisitos establecidos en los decretos nacional y provincial, deberá ingresar por ese control. Se abrirán todas las calles internas que se conectan con colectora norte para mejorar la circulación dentro de la ciudad y se van a cerrar todas las bajadas de ruta 16 a colectora, desde la rotonda hasta calle 12.

● Los vecinos de Sáenz Peña podrán acceder por calle 20 y colectora, la salida seguirá siendo por calle 12. En tanto que también continuará habilitado el acceso de calle 51 y ruta 95, para los vecinos de esa zona.

● Se habilitará un acceso exclusivo para motos en colectora y calle ex Independencia.

Por último, reiteró a los vecinos la importancia de que cuiden a los mayores y seres queridos. Remarcó las medidas de prevención como mantener la limpieza del hogar, quedarse en casa, circular lo menos posible cumpliendo con la distancia y el uso de barbijo o mascarilla casera.

“Son medidas que todos podemos y debemos respetar si queremos que este virus no infecte nuestra ciudad. Sólo así nuestra querida Sáenz Peña logrará vencer, como tantas otras veces, a las dificultades y salir hacia adelante fortalecida”, finalizó.

