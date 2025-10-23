Expropiación de la chanchería de los Sena

El secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, brindó este jueves detalles del proyecto que busca recuperar el inmueble conocido como «la chanchería», para destinarlo a programas de asistencia en consumos problemáticos, jóvenes en conflicto con la ley y mujeres en situación de violencia de género. Gutiérrez se refirió al predio perteneciente a la familia Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, con el objetivo de darle una finalidad social. «Pretendemos que tenga estado parlamentario el próximo miércoles para ser tratado en comisiones», adelantó Gutiérrez, quien explicó que la iniciativa se enmarca en la política de recuperación de inmuebles impulsada por el gobernador Leandro Zdero.

«Es una definición del gobernador que tiene que ver con una política que llevamos adelante, donde recuperamos quinchos que estaban en manos de piqueteros y vehículos, dándoles utilidad social», señaló.

De aprobarse la ley, la Junta de Evaluaciones y la Fiscalía de Estado serán las encargadas de establecer el valor del predio. «El inmueble es lo suficientemente grande como para que comprenda varios fines públicos para los chaqueños. Venimos trabajando fuerte en consumos problemáticos, jóvenes en conflicto con la ley y mujeres en contexto de violencia de género», agregó el funcionario.

«Entendemos que este inmueble es propiedad privada, a diferencia de los quinchos que estaban a nombre de la provincia. En estos casos hay que hacer un procedimiento de expropiación y asegurar los derechos eventuales que tiene la familia de Cecilia, porque si ellos definen hacer una demanda civil, la reparación jurídica pecuniaria también tenemos que garantizarla», concluyó Gutiérrez.