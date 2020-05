Expertos adelantan que los deportes deberían regresar recién a partir del mes de diciembre

Según el infectólogo Eduardo López, que forma parte del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernandez sobre los pasos a seguir durante la pandemia,los deportes deberían regresar recién a partir del mes de diciembre.

“Diciembre es un mes de seguridad” para la vuelta del fútbol hockey y básquet en Argentina, expresó López, quien no descartó que pueda volver unas semanas antes, si es que disminuye la cantidad de contagios en el país.

El infectólogo consideró la posibilidad de que los deportes regresen “después de septiembre”, pero remarcó que la condición recae en que “las temperaturas ronden los 27 grados”, para que el Covid-19 “no tenga capacidad de transmisión”.

“Creo que ese escenario hasta diciembre no va a estar, por eso diciembre me parece un mes de seguridad. Para la vuelta del fútbol, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al uno por ciento diario”, explicó en una nota con Télam.

“Si es el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada. Hoy no es viable que haya fútbol y, por el momento, tampoco entrenamientos como se lo expliqué a (Sergio) Marchi (secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados) en una conversación reciente”.

