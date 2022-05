Exnovio la ató de manos y le tatuó su nombre para marcarla como de su “propiedad”

En conversación con Globo, la mujer detalló los terribles acontecimientos que pasó junto a su exnovio, quien la secuestró en contra de su voluntad.

Tayane Caldas, de 18 años, denunció a su exnovio por maltratos. La adolescente aseguró que en un episodio de violencia, el hombre le tatuó su nombre en la cara para marcarla como de su “propiedad”.

El hecho que ocurrió en Taubaté, en el sureste de Brasil, ha conmocionado a la comunidad. La amarga experiencia comenzó cuando ella estaba de camino a la escuela, cuando el hombre, identificado como Alves Coelho, la abordó y la obligó a subirse a su vehículo.

El hombre de 20 años, para aquel entonces, ya estaba con una orden de restricción, la cual no respetó.

“Me ató los dos brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué. Le pedí que no lo hiciera porque destrozaría mi vida y me dijo que lo haría de todos modos”, detalla.

