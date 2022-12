Exitoso año 2022 para el Jardín Menoldo Díaz

Sáenz Peña – Nancy Alfonso, directora del jardín Menoldo Díaz, realiza balance del ciclo lectivo 2022 en una entrevista con ChacoNoticias: “Siempre decimos nosotros que el nivel inicial recibe a los niños, peo ellos vienen acompañados de toda la familia.”

“Año a año las familias nos siguen eligiendo. Estamos en momento de balance, de una mirada dentro de la institución, ver si realmente logramos lo que esperábamos o implica más esfuerzo, para que el niño que es lo más necesita para que las actividades de enseñanza sean efectivas.”

“Cerramos el día 15 de diciembre las inscripciones, no pudimos subir ninguna bacante porque no tenemos. Cubrimos las cuatro secciones de 3 años, dos de la mañana y dos de la tarde. Las salas de 4 años y 5 años también ocupadas. Tenemos muchos chicos en estado de preinscripción, pero en verdad no tenemos lugar. Pudimos construir con cooperadora una sala nueva, pero lo que estamos necesitando es un cargo de maestra, es decir, nos faltan maestras.”

“Este año fue exitoso, en el sentido de que nuestros niños pudieron vivir múltiples actividades, donde disfrutaron muchísimo, de todas las edades, incluidos aquellos que se gradúan quienes comenzarán una nueva etapa. El mundial a travesó la institución, donde padres, seños, alumnos, la comunidad, que de ello se trata, trabajar “tendiendo redes”, pudimos ceder nuestros espacios para disfrutar del mundial.”

“Hoy se cerrarán las puertas de la institución, viviendo la última jornada de capacitación. Veremos más adelante qué estrategias implementar para el año que viene. Los proyectos del 2023, son muchos, que se realizarán con un grupo de trabajo activo y comprometido, nunca dejamos de trabajar en equipo. Si bien habrá jubilación de colegas, cambios, pero al profe que se recibe se lo hace con ánimo y se trabaja incorporándolo en la metodología del Menoldo. Les deseo a todos un exitoso 2023, que venga con trabajo, salud y mucha paz para todos.”

