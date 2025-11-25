Exitosa muestra de danzas folclóricas en el Centro Cultural Municipal

En la noche del viernes se realizó la muestra anual de danzas folclóricas con total acompañamiento del público.

Los alumnos desplegaron cuadros coreográficos, demostrando todo lo aprendido durante el año. El profesor Aníbal Jiménez, remarcó que es muy importante para los alumnos y los profesores, el apoyo del público cuando realizan las muestras de fin de año.

«Se trabaja todo el año con el objetivo de formar a los alumnos, queremos agradecer desde la Intendencia, cómo la Secretaria de Cultura y asi a la parte del sonido, iluminación, tránsito, los cuales colaboran, para que este espectáculo salga lo más prolijo y ordenado».

Por su parte la profesora Leonela Molnar, manifestó:

«Para nosotros es un orgullo mostrar lo que hacemos durante todo el año en una actividad como está. Hacemos un recorrido por todas las actividades desarrolladas, por eso hay cuadros que ya los vieron, así como otros nuevos que agregamos».

Las clases de folclore continúan en Casa de Cultura al igual que las muestras, a mediados de diciembre se realizará una nueva muestra con entrega de certificados.

Actualmente cuentan con una matrícula de 156 alumnos, con edades que van desde los 6 a 89 años.

«Es una satisfacción lograr este tipo de encuentro y por eso agradecemos a la Secretaría de Cultura y a todos los profesores involucrados en este espectáculo», dijeron.