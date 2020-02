Exitosa máster de aerolocal a beneficio del comedor “Creer que Sí” en el Nido del barrio Milenium

Organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, en la tarde del viernes se realizó una jornada de máster aerolocal a beneficio del comedor “Creer que Sí”.



En la ocasión cientos de personas se acercaron al lugar para participar de la clase de dos horas. La actividad estuvo coordinada por el subsecretario de Deportes, Jorge Kanas acompañado por profesores del Municipio, quienes brindaron clases de aeróbic, zumba, localizada y funcional. Quienes concurrieron no solo disfrutaron de una gran actividad deportiva, sino que participaron de un acto benéfico dado que acercaron alimentos no perecederos, útiles escolares, ropas y calzados para niños de 2 a 10 años que serán destinados al merendero “Creer que Sí”.

“Cuando existe un sentimiento puro y noble; lo demás no existe; solo debo decir gracias comunidad del barrio Milenium y alrededores por colaborar”, sostuvo Carmen Fernández, responsable del NIDO.

Los responsables del comedor agradecieron la iniciativa de la dependencia Municipal y destacaron la predisposición de los vecinos que colaboraron con los chicos que concurren al mismo.

Este tipo de actividades benéficas se replicarán en las próximas semanas para ayudar al merendero que funciona los días domingo en el barrio Milenium.

