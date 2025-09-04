Estudiantes de El Zanjón y El Palmar cumplieron el sueño de conocer las Cataratas del Iguazú

Estudiantes de 5° año de la E.F.A. N° 2 de El Zanjón y de la E.E.S. N° 57 de El Palmar, norte de Quitilipi, vivieron una experiencia inolvidable al realizar el tan esperado viaje de estudios a la provincia de Misiones, donde pudieron conocer la imponente belleza de las Cataratas del Iguazú.

Lo que durante mucho tiempo fue un sueño lejano e inalcanzable, hoy es un recuerdo lleno de emoción, asombro y alegría. El viaje fue posible gracias al compromiso y la solidaridad de toda la comunidad educativa, familias, vecinos y personas que, con su apoyo y generosidad, hicieron realidad este anhelo.

Durante la travesía, los jóvenes compartieron jornadas de aprendizaje, convivencia y conexión con la naturaleza en uno de los entornos más asombrosos del planeta, declarado una de las siete maravillas naturales del mundo.

“Fue una experiencia única, un tesoro de momentos inolvidables que guardaremos siempre en nuestros corazones”, expresaron con entusiasmo los estudiantes al regresar a sus hogares.

Además del impacto visual de las majestuosas cataratas, este viaje representó una valiosa lección de vida para todos los participantes: la importancia del trabajo en equipo, la unión, la esperanza y el esfuerzo colectivo como herramientas para alcanzar metas y transformar sueños en realidad.