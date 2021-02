Estrenos en Netflix para el mes de MARZO

A pocos días del inicio de marzo, Netflix adelantó cuales son los títulos que estrenará en su plataforma, entre los que se encuentra “Sky Rojo” con Lali Espósito, Los irregulares, Haunted: Latinoamérica, y otros que forman la lista de las películas y series más esperadas.

SERIES

The Challenge: El infierno II (1/3/2021)

The Challenge: El duelo (1/3/2021)

La casa flotante (9/3/2021)

The One (12/3/2021)

Paradise PD: Parte 3 (12/3/2021)

El reino perdido de los piratas (15/3/2021)

Black Ink Crew: Nueva York: Temporada 1 (15/3/2021)

Black Ink Crew: Nueva York: Temporada 2 (15/3/2021)

El caso Wesphael: Conmoción en Bélgica (17/3/2021)

Sky Rojo (19/3/2021)

Formula 1: Drive to Survive: Temporada 3 (19/3/2021)

Navillera (22/3/2021)

¿Quién mató a Sara? (24/3/2021)

Nailed It!: Problema doble (26/3/2021)

Millennials: Temporada 3 (25/3/2021)

Los Irregulares (26/3/2021)

Haunted: Latinoamérica (31/3/2021)

Mamá adolescente 2: Temporada 1 (31/3/2021)

Mamá adolescente 2: Temporada 2 (31/3/2021)

PELÍCULAS

Karate Kid (1/3/2021)

Nada es lo que parece (1/3/2021)

Karate Kid II (1/3/2021)

Karate Kid III (1/3/2021)

Nada es lo que parece 2 (1/3/2021)

How to Be Really Bad (1/3/2021)

Sexy por accidente (2/3/2021)

Moxie (3/3/2021)

Lavaperros (5/3/2021)

Halloween (8/3/2021)

Akelarre (11/3/2021)

¡Hoy sí! (12/3/2021)

Vidas de papel (12/3/2021)

La cacería (15/3/2021)

Sin hijos (19/3/2021)

El campamento de mi vida (26/3/2021)

El Hombre Araña 2 (31/3/2021)

Baile caliente (31/3/2021)

Ángeles y demonios (31/3/2021)

Como si fuera la primera vez (31/3/2021)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Biggie: I Got a Story to Tell (1/3/2021)

Este documental con imágenes inéditas y entrevistas íntimas celebra la vida de The Notorious B.I.G. en su camino de la nada a la fama.

Connected (1/3/2021)

En febrero de 2018, Hernan Cattaneo, reconocido DJ argentino, realizó su show CONNECTED (un concierto sinfónico de música electrónica) en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Una semana después el mismo show se llevó a cabo en el “Festival UNICOS”, gratuito, al aire libre, en la ciudad de Buenos Aires, para 40.000 personas, con la misma orquesta sinfónica. La orquesta fue dirigida por el prestigioso director Gerardo Gardelin.

El documental es una recopilación de los momentos vividos por Hernán y los artistas invitados, y cuenta con reportajes a los artistas/músicos y diferentes escenas del backstage.

Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones (3/3/2021)

En esta extraordinaria historia de un crimen real, el ambicioso engaño de una meticulosa mente maestra se torna macabro y sacude hasta los cimientos a una iglesia global.

Last Chance U: Basketball (10/3/2021)

En esta cancha del este de Los Ángeles, un entrenador con fuertes convicciones lidera un equipo de jóvenes que espera desarrollar todo su potencial universitario.

Es personal (15/3/2021)

Este documental analiza cómo las activistas movilizaron a millones para que participaran en la Marcha de las Mujeres tras la investidura presidencial de Trump en 2017.

RebellComedy: Raus aus`m Zoo (16/3/2021)

Los comediantes de RebellComedy hablan sin filtro sobre confusiones de identidades, la vida como el chico gracioso y una curiosidad sobre ciertas estrellas de mar.

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU. (17/3/2021)

Este documental investiga al cerebro detrás del fraude que logró que hijos de ricos y famosos ingresaran en prestigiosas universidades de Estados Unidos.

Seaspiracy: La pesca insostenible (24/3/2021)

Un cineasta que ama la vida marina hace un registro del daño que el ser humano causa a los océanos y destapa una siniestra conspiración mundial.

Not a Game (31/3/2021)

Un documental que ofrece una mirada honesta y sin prejuicios sobre la historia de los videojuegos, con testimonios de expertos y experiencias reales, de personas reales.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir