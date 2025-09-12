Este viernes arranca el Nacional Fase 1 de Handball en Sáenz Peña

Se presentó el Nacional Fase 1 de Cadetes de la Confederación Argentina de Handball que se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo en Presidencia Roque Sáenz Peña.

El certamen es organizado por la Asociación Chaqueña de Handball y la municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y la colaboración de la Universidad Nacional del Chaco Austral. El evento histórico para la ciudad contará con la presencia de equipos de Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes que buscarán el ascenso al Nacional “C” 2026 de la categoría. Es el primer torneo federado de carácter nacional que se realiza en el interior del Chaco con tres jornadas intensas de competencia en el microestadio del CEF N° 2 y en el Arena Uncaus

Así lo anunciaron en conferencia de prensa el Secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, el Secretario de Bienestar Estudiantil de la UNCAUS Daniel Barrionuevo, los subsecretarios Ivan Arredondo y Mariano Cardozo; el presidente de ASOCHAH Pablo Mujica; el vicepresidente de la entidad deportiva Martín Porfirio y los referentes locales Gerardo Medina y Gabriel González.

“El año pasado el Polideportivo Municipal fue campeón del Fase 1 de menores en Resistencia, que para nosotros desde el Municipio y con el equipo del Polideportivo, fue histórico y abrió la puerta de lo que se va a vivir este fin de semana”, comentó Rearte.

Es “un hecho histórico para la ciudad». La primera vez que un torneo federado se realiza en el interior del Chaco. Para nosotros va a ser especial y estamos trabajando mucho para que sea un evento de calidad.”

Mujica agradeció “al intendente Bruno Cipolini, a German Rearte y a todo su equipo por abrirnos las puertas de este sueño, como así también a la universidad por la sede del Arena Uncaus. Estamos cumpliendo nuestro objetivo de ampliar el deporte federado a todo el Chaco y que los clubes e instituciones del interior tengan el mismo derecho a competir en el plano nacional que quienes viven a 20 kilómetros de Resistencia.”

Barrionuevo destacó que “cuando los organizadores se acercaron a la universidad para solicitar nuestra sede se puso a disposición de manera gratuita con todas las instalaciones y servicios para que este evento nacional se pueda realizar con la mejor calidad posible.”

FIXTURE

Viernes 12

CEF N° 2

10:30 | MAS | Virasoro (CTES) – Chaco For Ever

12:00 | MAS | San Roque – Poli Municipal SP

17:00 | FEM | Yacyretá (CTES) – Villa Escolar (FSA)

18:30 | MAS | San Roque – San Francisco Laishi (FSA)

Arena UNCAUS

10:30 | FEM | Villa Escolar (FSA) – San Roque

12:00 | FEM | Deportivo Luján – San Francisco Laishi (FSA)

17:00 | MAS | San Martín (FSA) – Chaco For Ever

18:30 | FEM | Deportivo Luján – Gimnasia Montecarlo (MIS)

Sábado 13

CEF N° 2

09:00 | MAS | Poli Municipal SP – San Francisco Laishi

10:30 | FEM | San Francisco Laishi – Gimnasia Montecarlo

15:30 | MAS | Cuartos de Final

17:00 | FEM | Cuartos de FInal

Arena UNCAUS

09:00 | MAS | Virasoro – San Martin

10:30 | FEM | San Martín – San Roque

15:30 | MAS | Cuartos de Final

17:00 | FEM | Cuartos de FInal

Domingo 14

CEF N° 2

08:30 | FEM | Semifinal

10:00 | MAS | Semifinal

11:30 | FEM | 5° Puesto

13:30 | FEM | 3° Puesto

15:00 | FEM | Final

16:30 | MAS | Final

Arena UNCAUS

08:30 | FEM | Semifinal

10:00 | MAS | Semifinal

11:30 | MAS | 5° Puesto

13:30 | MAS | 3° Puesto