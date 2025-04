Este miércoles será el último día de atención bancaria

En el marco de Semana Santa, los bancos no prestarán servicio durante dos jornadas, según lo ordenado por el Banco Central de la República Argentina. En particular, las entidades bancarias no atenderán al público el Jueves y el Viernes Santo, es decir, el 17 y 18 de abril.

De esta manera, este miércoles 16 será el último día de atención a la comunidad, en todo el país. Aunque los servicios digitales de las entidades financieras como el homebanking y la extracción de dinero a través de los cajeros seguirán disponibles, las oficinas de estos establecimientos van a estar cerradas.

El domingo 13 de abril empezó la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Se trata de una festividad central en la religión católica que tiene distintas fechas relevantes a lo largo de estos días. El Gobierno oficializó el Jueves Santo como día no laborable, lo que significa que el empleador puede elegir darlo o no, y el Viernes Santo como feriado nacional.

Las entidades bancarias, con su calendario específico regido por el BCRA, toman ambas fechas como feriados bancarios.