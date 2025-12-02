Este miércoles habrá cortes en el servicio de agua durante 5 horas

El Gobierno provincial informó que, debido a tareas de mantenimiento preventivo y correctivo programadas de manera conjunta, este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 7, podría verse afectado el normal funcionamiento de las plantas potabilizadoras del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) y las líneas del Primer y Segundo Acueducto del Interior, por un lapso estimado de 4 a 5 horas. Los trabajos alcanzarán a los distribuidores D1 y D2 de 33 kV, que abastecen al C12 y al Dique Regulador de la Administración Provincial del Agua (APA) en el río Negro.

Una vez finalizada la intervención, se normalizará la producción para el AMGR y la impulsión hacia ambos acueductos del interior.

Esta intervención planificada permitirá mejorar el abastecimiento eléctrico y asegurar la confiabilidad del sistema, de cara a la temporada de verano, cuando la demanda aumenta.