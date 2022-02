Este lunes el Sindicato de Camioneros realizará la entrega de útiles escolares para sus afiliados

Sáenz Peña – Agustín Bordón del Sindicato de Camioneros del Chaco, como todos los años distribuye útiles escolares a los hijos de sus afiliados. En una nueva edición con ChacoNoticias, Bordón expresó: “Una vez mas para comienzo de las clases le brindamos esta ayuda a todos los compañeros, ya que el precio de los útiles también se fue por las nubes. Los útiles son de calidad y para niños desde jardín hasta séptimo grado.”

“Es una inversión muy importante que hace el sindicato. La documentación para retirarlos son el recibo de sueldo, la fotocopia de dni del titular, del niño y el certificado escolar o inscripción de este año. A partir de dia lunes 21 estaremos entregando la mochila de utiles en la ciudad de Charata, Villa Angela, Sáenz Peña y Resistencia. A partir del lunes estarán a disposición en todas las delegaciones. Los esperamos aqui en Sáenz Peña de 9 a 12hs y de 17 a 20hs.”, añadió.

“En este momento tenemos una nómina de afiliados de 2500 y de dos o tres hijos por familiar. A fin de año habíamos conseguido un bono muy importante de 48.000 mil pesos, que se van pagando cuotas, además de un incremento salarial, pero a partir del dia 31 de diciembre de 2021 había quedado sin efecto el decreto presidencial que cubría a los trabajadores por parte de la RT que se contagiaban por covid, por lo cual fueron motivo de movilizaciones en reclamo por este derecho.”, detalló.

“A partir del día de ayer se ha firmado con una cámara empresaria importante que agrupa a muchas empresas del país, para que no descuenten a los trabajadores que estan enfermos. Como lo dijo Moyano desde el Ministerio de Trabajo, desde el primer dia de pandemia el trabajador salió a realizar su labor, y no es justo no goce de este derecho hoy día. Habrá reuniones con otras empresas para que los trabajadores sigan cobrando su sueldo y se queden tranquilos, siendo casos de contagios.”, aclaró.

“El 6 de marzo tenemos la asamblea anual que teníamos pendiente debido a la pandemia. La llevaremos adelante en el Camping Puerto Tirol. Queremos hacerla para presentar la memoria balance del año 2021 y ver lo que tenemos por afrontar este año, que lo vemos un poco complicado. La próxima semana tendremos varias presentaciones en distintos puntos de la provincia. Estamos reclamando por aquellos trabajadores que se encuentran en una labor totalmente en negro. Buscamos despegar luego de todo lo vivido, por eso contamos con muchos proyectos para este año, como ser el camping en Sáenz Peña. Aquellos que estén interesados o tengan reclamos que hacer, pueden acercarse para hacernos saber.”, agregó.

