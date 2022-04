Este 26 y 27 de abril continúan las audiencias por el juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí

El martes 26 se escucharán los testimonios de Melitona Enrique y Rosa Chará. La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, querellante en la causa, invita a formar parte del histórico hecho que busca una reparación histórica hacia las víctimas, sus descendientes, las comunidades de los pueblos Moqoit y Qom, y la sociedad toda.

El pasado 19 de abril, con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco como querellante, comenzó el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, donde se juzga como delito de lesa humanidad el genocidio contra pueblos indígenas cometido en 1924. Tal y como está previsto, durante la jornada de este martes 26 se podrán oír en el Auditorio de la Casa de las Culturas, las declaraciones de Melitona Enrique, quien fue la última sobreviviente de la Masacre de Napalpí fallecida en 2008 a los 107 años; y de Rosa Chará.

Además, darán su testimonio Ramona Pinay, David García, Analía Noriega y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Tete Romero, quienes a través de su trabajo reconstruyeron cómo funcionó la reducción Napalpí, el contexto histórico de la masacre y de otros hechos similares.

Por otro lado, el miércoles 27, también en la Casa de las Culturas, se reproducirá el testimonio filmado de Felipa Laleqori y declararán los investigadores Pedro Solans, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, Rubén Guillón y Luciano Sánchez.

Las audiencias contarán con la presencia de comunidades indígenas, estudiantes de diferentes instituciones educativas de la provincia, agrupaciones de Derechos Humanos y público en general, convirtiéndose en un hecho histórico para toda la sociedad.

Este juicio es posible gracias a la articulación de la lucha de las comunidades indígenas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones de derechos humanos, la investigación de historiadores como Juan Chico, la voluntad y trabajo de la Justicia Federal y una decisión política del Estado provincial de estar a la altura de las circunstancias para dar el acompañamiento merecido.

Según expresó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, “Esto significa de manera personal y colectiva, un encuentro de voluntades. Hay que entender que hoy los derechos humanos y la Justicia visibilizan los delitos cometidos contra los pueblos originarios y esto sin duda marca para la provincia del Chaco, la Argentina y toda Latinoamérica un camino hacia una justicia, hacia un modo de Estado y de políticas públicas diferente”.

“Esto es un juicio por la Verdad y no solo por una reparación civil del daño. Nosotros no vamos a privatizar una tragedia y un etnocidio, el principal culpable fue el Estado Argentino y eso no solo continuó con un proceso de reducción de los pueblos originarios, sino que continúa con muchas prácticas institucionales que deben ser cambiadas y para lo cual trabajamos con enorme convicción. Debe existir una mirada de derechos humanos mucho más amplia que pueda reconocer que existen crímenes que tuvieron que ver con el origen de la patria”, afirmó la funcionaria.

Por su parte Nayla Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos, subrayó: “Esto deja en evidencia el reconocimiento del delito, el cual, como otros atropellos a las comunidades originarias, deben ser juzgados para no volver a ser repetidos”.

Tal y como sucedió en las jornadas anteriores por iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, quienes así lo deseen quedan invitados y podrán seguir la transmisión en vivo de las audiencias a partir de las 8, a través de la cuenta oficial de Youtube de Chaco Gobierno de Todos para garantizar el acceso a esta información a toda la población.

Cabe resaltar que por primera vez en Argentina se juzgan estos hechos vinculados al genocidio indígena, como delitos de lesa humanidad, con el acompañamiento del Estado chaqueño para una verdadera reparación histórica.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram