Estados Unidos realmente podría entrar en una época dorada

Tal vez usted tenga la costumbre de aplicar un fuerte descuento a las afirmaciones de Donald Trump; nadie podría culparlo. Pero él realmente tiene la oportunidad de llevar a Estados Unidos a la era dorada que proclamó en su segundo discurso inaugural. Las circunstancias históricas, la dinámica política y su propia audacia también podrían permitirle lograr el legado que desea como “pacificador y unificador”. Su partido ha caído en el mismo saco; sus adversarios en el país están confundidos y debilitados, y los oponentes de Estados Unidos en el extranjero están preocupados por sus propios problemas. Trump ha luchado durante diez años contra cualquiera que percibiera que lo había traicionado. Su adversario más formidable que aún sigue en pie es probablemente él mismo.

Al asumir nuevamente el cargo, Trump se ha embarcado en una ofensiva de marketing, una rutina familiar, aunque esta vez con un giro: en lugar de tener que persuadir a la gente de que algo es más grandioso de lo que es –que la Torre Trump en Manhattan tiene 68 pisos en lugar de 58– tiene que atribuirse el mérito de cosas que son verdaderamente mejores de lo que los estadounidenses aún pueden darse cuenta. La economía estadounidense es la envidia del mundo. Estados Unidos ya exporta cantidades récord de gas y petróleo, y su mayor obstáculo para extraer más es la demanda global. Pero la declaración de Trump en su discurso inaugural sobre una “emergencia energética nacional” puede ayudarlo a encabezar el tipo de desfile que celebra la gloria estadounidense que el pobre presidente Joe Biden no tuvo los medios para convocar.

Un juego de manos similar explica el compromiso inaugural de Trump de que los estadounidenses ahora “podrían comprar el auto que quisieran”, lo cual fue igualmente cierto con Biden (e igualmente falso para aquellos que eligieron un Ferrari pero no podían permitírselo), y su promesa de usar tropas para “repeler la desastrosa invasión de nuestro país” en la frontera sur, donde los arrestos por cruces ilegales están por debajo del nivel cuando Trump dejó el cargo.

Sin embargo, las órdenes ejecutivas iniciales de Trump tienen como objetivo hacer más que embellecer el panorama. En algunos casos, exigen acciones drásticas, particularmente en materia de inmigración. Al igual que con las promesas de aranceles de Trump y su exhumación del “destino manifiesto”, nadie sabe hasta dónde puede llegar con su iniciativa de deportación. Pero también hay una posibilidad mayor y más esperanzadora: ¿podría su llamativa represión ser parte de un gran plan para la edad de oro?

En el primer mandato de Trump, algunos de sus asistentes vieron el potencial de vincular la seguridad fronteriza mejorada con una reforma más amplia del sistema de inmigración de Estados Unidos. A pesar de su dura oratoria sobre los inmigrantes, Trump a veces ha sonado comprensivo, en particular en relación con las personas que llegaron al país cuando eran niños. En octubre pasado, le dijo al consejo editorial del Wall Street Journal que tenía una razón práctica para su discurso duro sobre la inmigración ilegal: “Cuanto más amable me vuelvo, más gente viene ilegalmente”. (La administración Biden aprendió esa lección para su pesar). Pero, dijo Trump, “tenemos mucha gente buena en este país y tenemos que hacer algo al respecto”. En general, dijo Trump, que está casado con una inmigrante, y no por primera vez, “quiero que venga mucha gente, pero quiero que venga legalmente”.

Trump intenta ganarse la confianza de cualquier lugar al que entra, y eso puede explicar sus comentarios a los editores del Journal. Pero también puede reconocer que ha acumulado más credibilidad entre los partidarios de la línea dura en materia de inmigración que cualquier otro presidente que se recuerde, y por lo tanto tiene una oportunidad de lograr lo que sus predecesores recientes no pudieron. La reforma migratoria integral ha eludido a los presidentes desde 1986, cuando Ronald Reagan firmó una ley que reforzó la seguridad fronteriza junto con una amnistía para casi tres millones de personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos.

Trump puede llegar a otros grandes acuerdos bipartidistas. No ha mostrado interés en la reforma fiscal de gran alcance que logró Reagan, pero en su primer mandato mostró un destello de ambición por el tipo de legislación sobre seguridad de las armas que, según las encuestas, desea la mayoría de los estadounidenses. “No se tratará de palabras, como en el pasado”, dijo a los padres y estudiantes afligidos después de que un pistolero de 19 años matara a 17 personas en una escuela secundaria de Florida en 2018. “Ha estado sucediendo demasiado tiempo, en demasiadas ocasiones, y lo vamos a lograr”. Reprendió a los legisladores republicanos por tener “miedo” de la Asociación Nacional del Rifle (pero luego, después de hablar con los funcionarios de la NRA, se retractó).

Esos acuerdos en el país harían realidad la visión de Trump de ser un unificador. Sus oportunidades de demostrar que es un pacificador, que extiende el aura dorada de Estados Unidos más allá de sus costas, no lo esperan en Panamá sino en Europa del Este y Oriente Medio, donde la guerra puede haber cansado a los aliados de Estados Unidos pero seguramente ha debilitado a sus adversarios, Rusia e Irán. La prueba para Trump es si puede insistir en acuerdos justos para Ucrania y para los palestinos.

Desde Abraham Lincoln hasta Franklin Roosevelt y Reagan, los presidentes que lograron grandes cosas aparecen más como unificadores a los ojos de la historia que a los de sus contemporáneos. Todos ellos también fueron divisores. También fueron objeto de críticas feroces e incluso de ataques violentos.

Pero Trump aún no ha insinuado siquiera la grandeza de espíritu que esos presidentes aportaron al cargo. El partidismo mezquino de su discurso inaugural, junto con sus indultos a incluso los condenados por actos violentos del 6 de enero, son un mal presagio para las posibilidades de que supere las debilidades que probablemente ensombrecerán lo que podría ser una época dorada: la autocompasión, la capacidad de atención vacilante, la vulnerabilidad a los halagos y la reverencia por los hombres fuertes. “El sentimiento de agravio de Trump reforzó su tendencia a buscar la afirmación de sus partidarios más leales en lugar de ampliar su base de apoyo”, concluye el general H.R. McMaster en “At War With Ourselves”, sus memorias sobre su época como asesor de seguridad nacional de Trump durante el primer mandato. “La indisciplina de Trump lo convirtió en el antagonista de su propia historia”. Y de la de Estados Unidos.