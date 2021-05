Estaba internada por una cirugía, murió de coronavirus, pese a que 10 test le dieron negativo

Debra Shaw dio negativo por coronavirus 10 veces durante su estadía en el Royal Stoke University Hospital después de ser admitida para una operación de hernia.

La familia de una abuela de Stoke-on-Trent cuya muerte se debió a Covid-19 ha expresado su preocupación después de que se les dijo repetidamente que no tenía la enfermedad en Inglaterra.

Debra Shaw dio negativo por coronavirus 10 veces durante su estadía en el Royal Stoke University Hospital después de ser admitida para una operación de hernia.

La mujer de 55 años, de Longton, se estaba recuperando bien después de la cirugía antes de que comenzara a tener dificultades para respirar y entrara en coma.

La abuela permaneció en una sala libre de Covid y, cuando falleció quince días después de su cirugía el 10 de marzo, su familia fue invitada a despedirse y decir que fueron abrazados y consolados por un médico y una enfermera.

Pero una investigación sobre su muerte ahora concluyó que la causa de la muerte de Debra fue Covid-19, después de escuchar que las radiografías y tomografías computarizadas de sus pulmones durante su estadía en el hospital mostraron evidencia de la enfermedad.

Ahora la familia ha expresado su preocupación sobre por qué Debra no fue colocada en una sala de coronavirus, por qué no se les informó de los escáneres que mostraban Covid-19 y por qué se les permitió visitarla en el hospital sin protección y sin necesidad de aislarse después. .

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir