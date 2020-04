Está aumentando la pobreza en Argentina por la cuarentena administrada

“Es difícil hacer estimaciones en este momento, pero es evidente que está aumentando la pobreza”, declaró el funcionario encargado de hacer llegar alimentos a las personas más vulnerables en medio de la crisis.

Para el ministro de Desarrollo Social, la cuarentena, necesaria para achatar la curva de contagio del coronavirus provocó que subiera “el costo de los alimentos” y a la vez que “bajara” el ingreso de las familias.

Para contrarrestar esa situación, Arroyo destacó los cambios en el sistema de compras del Estado para adquirir alimentos “a precios máximos mayoristas” tras la polémica por presuntos sobreprecios en fideos.

El Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) proyectó que la pobreza llegaría al 45% en el próximo relevamiento. Arroyo reconoció en diálogo con Radio 10 que ese indicador aumentó por la cuarentena.

El “aislamiento social, preventivo y obligatorio” impactó más en las zonas más vulnerables. Por eso, el ministro afirmó: “Estamos armando mecanismos para generar condiciones de trabajos dentro de cada barrio“.

“Tenemos que crear las propias changas en el barrio y no que vayan a la rotonda a esperar el trabajo del día como sucedía habitualmente”, concluyó Arroyo.

