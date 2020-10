El funcionario aseguró que la vacuna contra el coronavirus se aplicaría masivamente en marzo y patóloga argentina desmintió sobre la fecha de la vacuna.

“Escuché al ministro decir que va a haber vacunas de forma masiva en marzo. No va a llegar. Son falsas expectativas”, sentenció la patóloga argentina, Marta Cohen, quien recientemente fue premiada con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico.

Cohen enfatizó en declaraciones a Radio Mitre que “la vacuna más adelantada podría estar aprobada para fin de año. Si está aprobada se va a empezar a producir y se tiene que distribuir en forma equitativa, no son 25 millones para la Argentina”, aclaró.

Al ser consultada sobre el manejo de la pandemia en Argentina y en el Reino Unido, la patóloga opinó que a ningún gobierno le fue bien, porque no hubo políticas de prepararse para la pandemia. “En el Reino Unido, la cuarentena comenzó tarde y en la Argentina, temprano. Y en los dos casos hubo efectos negativos. Aquí, al comenzar tarde, no se hizo la cuarentena por 14 días, y en la Argentina, hasta junio, no había tantos casos. Cuando el virus llegó, la gente estaba harta”, señaló la doctora, premiada por sus investigaciones sobre la lactancia.

“De parte de la gente también es una irresponsabilidad no cuidarse. Pero los gobiernos tienen que ejercer el liderazgo. Las decisiones tienen que ser basadas en la ciencia”, señaló.

“Al no haber inversión en salud y educación, al no tener educación, mucha gente que no está educada no es responsable. En la Argentina, la salud es gratis pero no hay inversión. En Estados Unidos es todo privado, por eso la gente no va, y se suman los casos”, remarcó Cohen.

