“Es una vergüenza el trabajo de la Policía” Hace un año el robo de su moto NO figuraba como Pedido de Secuestro

Sáenz Peña – Glenda Casco vecina del Barrio Belgrano indignada que después de un año se entera que la Policia no realizó la denuncia por pedido de secuestro luego de haber padecido el robo de su motocicleta. ChacoNoticias tuvo oportunidad de reunirse con ella, quien detalló: “Casi se cumple un año del robo que vivi. Iba por la calle Independencia con mi hija bajando a colectora sur y en la oscuridad nos acorralan dos delincuentes a punta de cuchillo grande. No salimos heridas, pero tuve que entregar mi moto. Yo andaba repartiendo comida casera, soy docente desocupada sin trabajo. Investigando me entero que todos los días se recuperan de 12 a 15 motos, asi que comienzo a recorrer las distintas comisarías de la ciudad y me entero que mi moto NO TENIA PEDIDO DE SECUESTRO.”

”No habia conocimiento sobre la denuncia que realice en aquel entonces en la Comisaria Quinta con la oficial Silvana Araya, la cual al parecer no comunico mi situación. Me encuentro con esa realidad en la Comisaria Cuarta donde el oficial a cargo realiza la denuncia para que mi Onda Wey Negra este dentro de pedidos de secuestro. Junto con mi moto habia perdido mi documentación personal y la correspondiente a la moto.”, agregó.

“Creo que mi moto sigue en Sáenz Peña, pero como no había pedido de secuestro nunca la recuperaría y no puedo dejar de pensar en cuanta gente estará en la misma situación, le robaron su moto y no figura en la lista de Pedidos de Secuestro. Es una vergüenza el trabajo de la Policia. Hasta el día de hoy mi hija y yo estamos perturbada en nuestros descansos por el recuerdo del robo. Queremos que actúen y nos ayuden a recuperarla. Agradecida con el oficial y su secretario de Comisaria Cuarta.”, finalizó.

