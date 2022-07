Es tuerto y tuvo que usar un ojo de “Monsters Inc” para poder registrarse en la app “Mi Argentina”

Es jubilado y trabajó en el Poder Judicial de Córdoba. Se queja porque no había personal humano para atender su consulta.

Desde hace por lo menos 50 años, Pablo Feighelstein (67) tiene distintos problemas con el Estado solo por el hecho de ser tuerto. Esta vez, el abogado y psicólogo cordobés se convirtió en viral porque debió pegarse un ojo de caricatura de la película “Monsters Inc” sobre el parche que le cubre el vacío ocular para que la app “Mi Argentina” lo reconociera. “La sensación es de total desamparo”, reclamó.

La app “Mi Argentina” , un perfil digital de cada ciudadano para gestionar trámites, sacar turnos, acceder a credenciales y recibir información requiere una validación del rostro. Ese paso se convirtió en otro obstáculo para el hombre de Río Tercero, que en más de una oportunidad tuvo problemas con el Estado para hacer trámites.

La app no reconocía su rosto sin los dos ojos. Intentó con los lentes y con el parche sobre su ojo izquierdo, pero la app lo rechazaba. “Fui al cajón de casa donde los chicos guardan sus revistas y recorté el ojo de una caricatura de una revista. Lo pegué encima del parche y, cuando puse la cara en la cámara para tomarme la foto, recién ahí la aplicación me reconoció la cara y me permitió registrarme”, contó Feighelstein.

El recorte del ojo que se ve en la foto viralizada pertenece al personaje Mike Wazowsky, de la película “Monsters Inc”.

Más allá de la humorada, Feighelstein reflexionó sobre el problema: “Esto es una muestra de lo mal y sensibles que estamos como país, pero también de esa sensación de total desamparo en que estamos frente al Estado. No lo hice como una travesura ni para sentirme más vivo que nadie, lo hice porque no me quedó otra. Si no, no tenía cómo sacar el permiso”.

Pablo es tuerto desde que tiene 15 años y utiliza un parche que cubre el espacio donde estaba su ojo izquierdo. “Solo quise e intenté que hubiera un mensaje esperanzador, referido a que hay cosas que sí dependen de nosotros, de los de a pie, para dejar en evidencia e intentar que cambien. Tenemos que exigir respuestas y soluciones con altura”, señaló Feighelstein.

